Voici une Information autour de la Saga The Legend of Zelda :La tâche pour Eiji Aonuma et ses équipes s’annonce colossale pour égaler le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, acclamé par la critique. Dans une interview paru sur Nikkei Trendy, Eiji Aonuma précise que le renouvellement a surpris les joueurs de la première heure, et c’est ceci qu’on saluer les testeurs. Il est important pour lui de continuer sur cette voie, et pour le prochain opus, il faudra encore proposer des surprises qui dépassent les attentes de tous les joueurs…Source : https://mynintendonews.com/2017/05/09/eiji-aonuma-promises-surprises-for-next-zelda-title/