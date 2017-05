et Ron Perlman... et tout le monde puisqu'il s'agira un reboot.Voilà un coup de théâtre qui a probablement brisé le cœur des fans des deux premiers films Hellboy, réalisés en 2004 et 2008 par Guillermo del Toro avec Ron Perlman sous l'épais maquillage rouge du gentil super-démon, issu des comics Dark Horse. Alors qu'un troisième Hellboy, avec le retour du tandem faisait l'objet de tous les espoirs et fantasmes, sans hélas jamais vraiment se concrétiser, Mike Mignola, créateur du comic book original, y a mis un trait final, cette nuit sur sa page Facebook : « Il y aura un autre film Hellboy. Ce sera un reboot classé R réalisé par Neil Marshall (The Descent, Game of Thrones) et avec David Harbour (Stranger Things) en Hellboy. » Fermez le ban ! La classification américaine « R » (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte) indique d'emblée un contrepied radical par rapport aux précédents films, qui étaient destinés à un public plus large. Neil Marshall est par ailleurs réputé pour ne pas lésiner sur le gore à l'occasion – les spectateurs de son formidable The Descent et de ses deux mémorables épisodes de Game Of Thrones (La Néra en saison 2 et Les Veilleurs au rempart en saison 4) s'en souviennent encore.Toujours est-il que, peu après le message de Mignola, le site du Hollywood Reporter a confirmé l'information : des négociations visiblement très avancées sont en cours entre le studio Millenium, les producteurs Larry Gordon (Piège de cristal, Watchmen) et Lloyd Levin, l'éditeur Dark Horse et Mike Mignola lui-même pour un reboot total de la franchise. Le futur film a même déjà un script, co-signé par Mignola, et intitulé Hellboy : Rise of The Blood Queen. David Harbour, alias le shérif Jim Hopper dans la série Netflix Stranger Things devrait décrocher le rôle mais, pour le moment, sa participation n'est pas encore officialisée.C'est en tout cas un coup très dur pour les fidèles du binôme del Toro/Perlman, aux yeux desquels les deux premiers Hellboy avaient su offrir une proposition alternative de « film de super-héros » inventive et foisonnante au sein d'un genre jugé très formaté. Les résultats au box-office, satisfaisants pour le premier opus, furent néanmoins plus décevants pour sa suite (pourtant plus réussie), dont la performance fut rapidement éclipsée par le phénomène The Dark Knight, sorti une semaine plus tard aux États-Unis.Mais le culte suscité par les deux films suffisait depuis à nourrir régulièrement des rumeurs d'un retour de la paire del Toro/Perlman pour une troisième aventure. Le bouillant Ron Perlman avait lui-même utilisé son compte Twitter pour mobiliser à plusieurs reprises les fans sur l'idée d'un nouvel opus et Guillermo del Toro, en janvier dernier, avait publiquement laissé entendre qu'il pourrait rempiler. Enthousiasme immédiatement refroidi par Mike Mignola qui, interviewé dans le magazine Geek au festival Magic de Monte-Carlo, n'avait pas caché son agacement face à l'empressement du réalisateur et confirmé qu'il n'y aurait pas de troisième Hellboy. Dans la foulée, del Toro s'était à son tour incliné, déclarant sur Twitter le 21 février dernier : « Désolé pour la nouvelle, mais après discussion avec toutes les parties concernées, je dois vous confirmer à 100 % qu'une suite n'aura pas lieu et c'est mon dernier mot. »Mike Mignola vient donc d'officialiser sur Facebook l'exclusion du tandem et, sur Twitter encore, un Ron Perlman à l'évidence très malheureux a exprimé sa reconnaissance pour ses fans compatissants : « Je reçois beaucoup d'amour ce soir. Je le ressens. Je l'apprécie. Merci mille fois à vous, les fidèles. » On en apprendra certainement davantage prochainement sur les raisons exactes qui ont poussé les ayants droit à poursuivre l'aventure Hellboy sans del Toro et son ami comédien. Et l'on reste curieux de découvrir ce que donnera la version plus « hard » de Neil Marshall, avec Harbour dans le rôle-titre. Affaire à suivre !