Car c'est un studio que j'adore absolument, leurs jeux sont vraiment très bon globalement et super bien travaillés (enfin pas quand ils sont en mode "Bandai nous tiennent par les co...").Car là je suis sûr Jojo's Bizarre Aventure: Eyes of Heaven que j'adore! Bon pas au niveau de "All Star Battle" mais très bon quand même, je suis à fond dedans! Plus aucun Naruto semble en production les concernant, en dehors de la "Trilogy Storm" enfin rien de bien très occupant. Et aucune annonce sur d'autres projets!Donc sur quoi ils peuvent être les loulous ? De tout mon cœur je souhaite un nouveau "Jojo's" pourquoi pas la suite de All Star Battle avec un contenu enrichi! En tout cas j'espère pas un Naruto... Une nouvelle licence sur un manga why not!