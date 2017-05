Microsoft

On discutait de Forza Horizon 3 avec un ami tout à l'heure, et de l'équipe qui le développe. En lui disant que c'étaient en partie les mecs de PGR je lui ai envoyé le trailer du 4 !!!J'ai regardé à nouveau quelques vidéos de gameplay et j'ai halluciné de voir comment il vieillit bien !! C'est un truc de fouDu coup je me disais vu la classe de l'extension Hot Wheels, que si jamais ils se décidaient à faire un jeu de course futuriste, ça pourrait être une putain de tuerie