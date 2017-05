(Excellent) (Excellent)

Les Plus

Les Moins

Comment se remettre d'un tel uppercut dans les ratiches ? C'est bien la question qui hantera n'importe quel joueur ou joueuse arrivant au terme de cette aventure. Non content d'exceller sur son game design, son level design et sa narration, c'est bien avec son rythme que le bébé de Colantonio et sa bande enfonce le clou. Des premiers pas jusqu'à ce que le rideau tombe, le titre est un délice de tous les instants qui n’attendra qu’une chose : être relancé pour en découvrir chaque facette.. Bref, une came cosmique quasi parfaite qui n'a pas fini de nous mettre des étoiles plein les yeux.Le joueur au centre de toutGameplay aussi raffiné que calibréGame design, level design et narration qui s’émulent sans cesseUn rythme qui ne s’essouffle jamaisLa réelle tension face aux ennemisUne direction artistique de haut volLes compositions de Mick GordonUne aventure passionnante, de bout en boutTourne comme un charmeUn peu plus de finesse sur les textures et les géométries n’aurait pas été de tropQuelques petits bugsFOV et réticule à bidouiller à la mano