Kikoo les p'tits chats.



J'ai comme l'impression que le site va clamser. Il y a de moins en moins d'articles, presque plus aucun buzz, aucun article à cliques, des membres de moins en moins présents, Kyogamer, Samgob et Seriously en moins, tout semble figé...



Pourtant d'autres années à cette date les rumeurs sur l'E3 ça y allait dans tous les sens et on en pouvait plus. Il y avait même des annonces pré-E3.



Du coup c'est moi ou tout le monde s'en bat ?