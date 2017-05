Comme certain le savent je suis un immense fan de la saga.J'ai quasiment joué à tous les opus, excepté FFXIII-2 et Lightning Returns.Donc mon top FF:- FFVII : celui qui m'a le plus marqué. Mon côté fanboys lui trouve aucun défaut à part la traduction.- FFIX : je trouve les combats moins bons que dans le VII mais pour le reste il est exceptionnel. Kweena par contre...- FFVI : objectivement il est le plus aboutis des FF, mais étrangement il m'a moins marqué que les deux premiers- FFX : j'adore son univers. Puis Auron qu'elle putain de classe. Par comme Seymour et son charisme d'huître. Un des meilleurs système de combat également et l'excellent sphèrier.- FFXII : Ivalice, Balthier et Basch. Dommage que le scénario soit inférieur aux anciens FF. Par contre la BO de Sakimoto est juste amazing. Je trouve les combats moins prenant que ceux avec l'ATB également.- FFVIII : un bon FF mais plombé pour moi par ses putains de G-Force.- FFIV : a bien plus mal vieilli que FFVI, même s'il reste le second meilleur FF de la Snes.- FFV : pas vraiment fan, même si son système de job c'était la classe.- FFXV : jeu non fini, seconde moitié du jeu bâclé. Un bon jeu mais mauvais FF.- FFXIII : j'ai jamais pu le finir...comme FFX-2- FF I, II, III Nes ont trop vielli. A tous les niveaux.Et vous?