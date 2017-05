Dans un billet de blog, le studio Ghost Games nous informe que le prochain Need For Speed est prévu pour l'année 2017. Il y est précisé que la customisation restera importante et qu'un "vrai" mode offline sera disponible. Adieu la co permanente.



(Avis perso : on dirait un truc écrit dans les années 90, genre une pub pour Sega, on est trop cool. Bonne chose : la fin de la connexion obligatoire. Mauvaise : rien sur le gameplay! ça doit être la priorité numéro 1, absolument aucun feeling avec ce drift on/off. En espérant qu'ils capitalisent sur le précédent NFS. On espère tous revoir un bon Underground 3.)



https://www.needforspeed.com/fr_FR/news/nfs-2017-paying-it-back