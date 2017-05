Qui ditdit aussi: à l'approche de l', il est étonnant que l'on ait encore rien vu du prochain opus d', la série étant réputée pour fuiter comme pas permis bien des mois avant chaque sortie. Cela dit, avec la prochaine aventure des Assassins,a été assez prudent, en dehors de certaines informations mais aujourd'hui, il se pourrait qu'une image, celle visible plus haut, ait fuitée surOn y voit le perso' jouable sur un petit bateau et il porte un carquois ainsi qu'un bouclier, comme le mentionnaient certaines rumeurs. L'image n'est pas très claire mais il semblerait bien que ce soit l'Egypte si on se fie au décor fort chaleureux, à l'aspect des bateaux ainsi qu'à la mention de la Villa de Khenut, une ancienne reine d'Egypte. Cela situerait le jeu à la Cinquième dynastie égyptienne, entre 2500 et 2300 avant Jésus Christ.On peut également apercevoir deux objectifs : assassiner un crocodile (bah oui, c'est vilain ces bestioles là) et suivre une certaine Shadya. En tout cas, l'image me parait assez crédible et si c'est un fake, c'en est un fort joli. Plus que quelques semaines avant de vérifier si c'est bien vrai tout ça !Ah, la personne qui a posté l'image a également fourni quelques détails :- La majorité de l'équipe derrière le jeu est celle d'- L'ère moderne sera de nouveau de la partie.- Toujours pas de Desmond Miles.- Nouvelle version de l', permettant, entre autres, de meilleures transitions entre la zone de mer et les cités.- Certaines sections du jeu seront plus petites mais prendront place à différents moments, la personne ne souhaite en parler plus pour le moment. Différentes époques ou différents moments de la vie du perso' principal ?va en dévoiler un peu avant la fin de mai mais ce sera à l'que le jeu sera vraiment montré.