Voici une Rumeur concernant le jeu Kingdom Hearts III :Selon Jose Alamo, le développement du jeu ne se passerait pas comme prévu, ce qui pourrait pousser Square-Enix à tarder encore plus à le sortir. Pour ne rien arranger, le fait que Tetsuya Nomura soit perfectionniste aurait accru le cycle de développement du projet. De plus, l’équipe basée à Osaka est en train de fournir un effort épuisant pour mener à bien le jeu. Toujours selon lui, Square-Enix diffuserait un trailer à l’E3 2017, avec une sortie annoncée pour 2018, même si le jeu n’est pas fini. Enfin, toujours selon ses dires, Tetsuya Nomura serait plus préoccupé par ce qui viendrait après Kingdom Hearts III que par le jeu lui-même….Source : https://forums.khinsider.com/kingdom-hearts-iii/214025-kingdom-hearts-3-development-leak.html