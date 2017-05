OSEFLand





Yop



J’ai fais l’acquisition dune HUION en ce début d’année et je constate depuis hier que la tablette ne prend plus trop en compte mon stylet. Quand elle le détecte ce n’est que très partiellement… ça n’a pas l’air d’être un problème de charge parce que le voyant n’est pas rouge et que le stylo a chargé pendant une heure … j’ai vainement tenter de réinstaller les pilotes ect mais rien n’y fait ... a l'heure ou j'en parle le stylet n'est plus du tout détecté , le problème pourrais venir de la pile du stylet a votre avis ?





Merci d’avance pour votre aide.