Voici une Information autour d’une exclusivité Ps4, Knack 2 :Hier, les premières previews sont tombés, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça s’annonce bien. Selon EGM, le jeu est tout simplement excellent. Même si la deuxième partie de l’année est assez chargée, ce jeu sera satisfaire les accros aux jeux d’action-aventure, où l’humour est fortement présent. Cette suite a su améliorer sa profondeur de jeu et son gameplay, et offrira une expérience de qualité. Pour rappel, le jeu n’a pas de date de sortie, et celle-ci devrait être communiquée durant l’E3 2017…Source : https://www.egmnow.com/articles/previews/knack-2-could-be-the-surprise-hit-of-the-second-half-of-2017/