Attention au spoil de l'épisode 6 saison 2 qui est juste oufissime, j'en est le kikitoutdur encore Cette mise en scène, cette musique, cette animation, cette révélation (ceux qui non pas lu le manga), bref une tuerie cette séquence

Who likes this ?

posted the 05/08/2017 at 09:44 PM by shincloud