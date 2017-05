Salut les zouzousJ'ai passé le cap, je suis maintenant un joueur d'Overwatch sur pc après 1 an dessus sur ps4 !J'ai besoins d'amis pour le défis du nexus sur le jeux Heroes of the storm afin de gagné le skin de D-va en flicQui est dispo ce soir ? il me manque 3 parties avant de finir le défis.voilà mon pseudo pour joué à Heroes of the storm mais aussi à Overwatch : NmarioDk#2634ps : je suis gold sur pc et platine sur ps4 , c'est bien plus dure que sur console xD !