Bien le bonsoir amis du soir, voici 2 avis rapide de 2 des derniers jeux que j'ai fait (et pas encore fini, c'est pour ça le "rapide") a +-20h de jeu sur Zelda et +-6h sur Infamous.Alors, Zelda, le chant du Cygne de la Wii-U, Nintendo nous sort la un open world de derrière les fagots.... oui mais non sans défaut!Oui le jeu est beau, le gameplay comme on en a l'habitude avec les productions Nintendo, est propre et ne souffre d'aucun défaut, non, niveaux scénario, sauvé la gentille, tué le méchant, pas besoin de faire un dessin. Par contre, je trouve que c'est brouillons, on ne sait pas vraiment où allez ni quoi faire, pas par manque de chose a faire, non, c'est tous le contraire, il y a beaucoup a faire et on s'y perd. En 20H de jeux, je n'ai pas encore fait de donjons, je n'ai toujours que 5 coeur et tous au plus 15 sanctuaires de fini. Je ne suis pas assez loin pour faire un avis constructif, c'est un ressenti après quelques heures de jeu.Par contre, la où je peux y allez, car ça ne va pas s'améliorer en avançant (ni le contraire d'ailleurs) c'est les ralentissement a foison, c'est simplement injouable par moment tant le jeu donne l'impression de tourner a 5fps, même si l'aliasing très présent ne me dérange pas, et joué a 20fps non plus, la c'est très bas (me suis fait démonter par un Moblin a cause de ça O_O ), graphiquement c'est très joli, les changements de temps et d'heure son juste parfait, avec des interactions en fonction du temps par exemple (de la pluie qui fait glisser la grimpette et la rend donc quasi impossible). Il y a beaucoup de bon dans cette opus et pas mal de moins bon.Pour Infamous maintenant, je suis agréablement surpris, n'ayant pas du tous accrocher au 2 premiers, j'ai voulus voir avec celui ci et il est plutôt sympa, fun car niveaux scénario on repasse (j'en attendais peux être un peu trop de ce côté). Mis a part quelques phase de gameplay approximative, ça passe. Mais la difficulté.... c'est d'une simplicité, ok, il y a quelques ennemis plus rotor que d'autre, mais tous de même.graphiquement, ça claque, il y à pas à dire, ça claque, les effets de particules sont magnifique, c'est fluide (qu'elle plaisir de jouer comme ça ;-) ) et le mec est marrant, des petites vanne par ci par là. J'ai fini la partie haute de la map, me reste a finir la partie basse.En bref, 2 très bon jeu, on passe clairement un bon moment sur chacun d'eux.