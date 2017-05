Voici des Images d’une exclusivité Ps4, Knack 2 :Quelques previews sont tombées, accompagnées pour l’occasion de nouvelles images. Pour rappel, le jeu a été annoncé en décembre 2016. On devrait en apprendre plus sur cette suite à durant l’E3 2017…Source : http://gematsu.com/2017/05/knack-2-pre-e3-2017-previews-screenshots

posted the 05/08/2017 at 06:37 PM by link49