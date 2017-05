Bon on m'en a parler que du bien sur Titanfall 2 sur la campagne, voir même mieux que Infinite Warfare.... alors j'ai envie de dire oui et non.Oui :- Les combats de boss, j'ai été très surpris d'en avoir, et franchement les combats était vachement pas mal- l'ia est complètement dingue en élite, j'avais l'impression de jouer contre des humains, tellement efficace- La difficulté élite justement est vraiment bien équilibré dans le gameplay entre le côté humain du personne ou on crains vachement les balles et le titan ou on est extrêmement balèze à tout défoncer (mais trop quand même).Donc bien mieux maitrisé dans la difficulté et gameplay.Non :- La mise en scène est pas mal oui, mais je la trouve moins spectaculaire à mon sens :/- Le jeu encore plus court que CoDDonc en conclusion : Je pense que Titanfall à du gros potentiel si on leur donne un bon gros budget, la je trouve que ça manque un p'tit quelques choses, mais on est sur la bonne voie (pour moi)