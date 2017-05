à plus de 2 mois du lancement de la nouvelle machine de nintendo, j’aperçois que la machine emboîte le pas de sa sœur aînée à bien des égards, un lineup de lancement très pauvre (un seul vrai jeu : zelda), un support des tiers qui se fait attendre sans vraiment que ça se concrétise sur le terrain avec de vrais jeux (même pas des annonces) et un E3 qui s'annonce démentiel pour qui faut croire nintendo sur parole, bref, une console dont l'avenir reste douteux et c'est pas l’engouement du public au lancement avec les quelques millions de ventes qui vont rassurer les développeurs de tenter l'aventure et même si le cas, les grosses productions doivent être bridées sévèrement dû aux limitations techniques (ou l'extrême avarice de nintendo), je sais pas, mais j'ai comme le pré sentiment que ça va se vautrer comme la WiiU cette console.