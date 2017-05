"En VR, nous avons la même ambition. Nous estimons que l'attrait de la nouveauté ne doit pas être la seule raison pour développer quelque chose (ndlr : en VR). Ce doit être quelque chose qui définit la plate-forme, l'expérience. Lorsque Spider-Man sortira, ce sera l'un des meilleurs jeux de la plate-forme, et quand Avengers sortira, ce sera l'un des meilleurs jeux de la plate-forme. Nous considérons que nos efforts pour la réalité virtuelle seront identiques."

Plus important, Marvel ne considère pas que la VR soit un gadget et la traite comme une plate-forme classique, avec le même soin. En outre, Ong a réaffirmé être très confiant pour le Spider-Man d'Insomniac Games qui sera une exclusivité PlayStation 4 :

C'est par l'intermédiaire de Jay Ong, senior vice-président du département jeux et innovations de la firme, que nous apprenons l'existence de projets en réalité virtuelle pour Marvel :

posted the 05/08/2017 at 04:07 PM by gat