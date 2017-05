Voici une Information autour du jeu God of War :Alors que le jeu n’a pas de date de sortie, un site portugais a laissé supposer que le jeu sortirait bien cette année. Interrogé par un fan sur Twitter à ce sujet, Cory Barlog n’exclue pas la possibilité que ceci ait déjà été réglé, mais il ne peut en dire plus.Enfin, concernant le scénario, il précise qu’il sera plus riche que ceux des anciens Opus, permettant d’avoir un meilleur récit qu’avant. Il précise que les joueurs seront les juges finaux en la matière, mais qu’il est confiant sur ce sujet. Réponse surement durant la conférence de Sony à l’E3 2017…Source : http://www.true-gaming.net/home/338977/

God of War

Who likes this ?

posted the 05/08/2017 at 03:48 PM by link49