BonjourVoilà j'ai l'intention d'acheter une nouvelle TV( normalement) dans quelques mois.Ayant envie de me faire plaisir et de taper dans le haut de gamme, j'hésite entre deux types de TV : la nouvelle gamme QLED de Samsung ou les OLED de LG.Je sais que techniquement parlant l'OLED garde l'avantage face à du QLED qui finalement reste un simple éclairage de type LED classique.Mais je suppose que ce genre de TV doit quand même avoir pas mal d'avantages par rapport à du OLED?Merci(pour les connaisseurs)^^

Like

Who likes this ?

posted the 05/08/2017 at 02:44 PM by ouroboros4