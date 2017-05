Voici une Information autour de la Nintendo Switch :VgChartz vient de mettre en ligne le Top Hardware à dater du 25 mars 2017. On voit que la Nintendo Switch est de nouveau la console la plus vendue cette semaine-là. En se basant sur les chiffres officiels de Nintendo au 31 mars, la Nintendo Switch a dépassé les 2.74 millions dans le monde. Cela voudrait dire que durant la dernière semaine de mars, Nintendo aurait écoulé plus d’un demi-million de consoles, 557 619 pour être précis, si les chiffres concordent…Source : http://www.vgchartz.com/