Le jeu Marvel vs. Capcom Infinite est actuellement à 37€ sur PC et 51€ sur PS4 et One (-3€ pour les Premium)Une version collector est aussi préco, mais pour le moment pas d'infos pour chez nous.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu dans sa version Deluxe-Un Steelbook-Une figurine Mega Man X-Une figurine Chun-Li-Une figurine Captain Marvel-Une figurine Iron Man-Les pierres de l'infinie (LED)La taille des figurines variera entre 15 et 24cmDispo sur GamestopJe pense que Micromania aura l'exclu en France.N'oubliez pas, qu'en commandant en passant par les liens, je pourrais refaire des concours