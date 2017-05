Bon là on attaque du très très lourd ! A la base, j'ai toujours aimé les dramas japonais mais je dois avouer que les dramas coréens, c'est autre chose, c'est du très très lourd, probablement des plus gros budgets, des histoires mieux travaillés, des castings plus "matures" ! Goblin fait parti de mon TOP3 et il est très récent (entre fin 2016 - début 2017) !MV :Synopsis :Durant l'ère de Goryeo, Kim Sin était un général de guerre invincible et jalousé du jeune roi. Poignardé par celui-ci, il survit mais devient alors un gobelin immortel.900 années ont passé et Kim Sin est toujours à la recherche d'une prêtresse humaine qui l'aidera à mettre fin à son immortalité. Celui-ci vit désormais aux côtés d'un sinistre faucheur souffrant d'amnésie et ayant pour mission de conduire les âmes récemment décédées dans l'autre monde.Un soir, Kim Sin sauve la vie d'une jeune femme enceinte se trouvant au seuil de la mort. Cette dernière donnera naissance à une petite fille nommée Ji Eun Tak et 9 années plus tard, Ji Eun Tak qui vit toujours avec sa mère acquiert la faculté particulière de voir les esprits. Une nuit, sa mère décède soudainement et c'est à ce moment-là qu'elle fera la rencontre du faucheur d'âmes.Aujourd'hui, Eun Tak est une étudiante vivant aux côtés de la famille de sa tante mais constamment abusée par ceux-ci. Un jour, alors qu'elle célèbre son anniversaire en bord de mer, Kim Sin apparaît soudainement devant elle et sans en connaître la raison, il se voit capable d'entendre la voix de la jeune fille. C'est ainsi que celle-ci lui révèlera qu'il est en réalité un Dokkaebi (gobelin), clamant également être sa fiancée.A titre personnel, en actrice coréenne c'est la plus belle selon moi ahah :A la base, je n'osai pas le regarder à cause de "l'époque" ... mais au final, c'est top ! Et puis les 3/4 du temps ça se passe dans le présent !