La base du drama japonais ! Le drama idéal pour les "débutants". Un bon premier drama qui donnera envie d'en regarder d'autres ... Il fait parti de mon top3 japonais sans hésiter !Qui la traduit ? La Drama-Jinso-FansubNombre de Saisons : 2 (9 épisodes pour la première, 11 pour la seconde) + un film (la suite de la seconde saison), + de 2h pour le film. Il suffit de taper hana yori dango vostfr sur le net, ça se regarde en streaming si vous le souhaitez ...Synopsis :Une jeune lycéenne, Tsukushi Makino se retrouve dans le célèbre lycée privé Eïtoku où se retrouvent les jeunes gens les plus "friqués" du pays. Le seul problème de Tsukushi est qu'elle provient d'un milieu plus que modeste, ce qui va lui attirer les foudres d'un des membres du F4, Tsukasa Dômyôji.Le F4 est une bande de quatre garçons riches qui font régner la terreur dans ce lycée en distribuant des "cartons rouges" aux élèves qui ont le malheur de ne pas leur plaire. Tsukushi va donc se retrouver persécutée par tout le lycée qui soutient ardemment le F4. Elle décide de tenir tête et déclare alors la guerre au F4 et particulièrement au chef du groupe, Tsukasa Dômyôji...MV sans spoil :(à 4min21 vous retrouverez la photo que j'ai mis un peu plus bas dans l'article) :Bonus (il y a quelques images des coulisses) :ça spoil un peu plus que la première vidéo (la fin de cette seconde vidéo surtout) ...Une autre (surtout centré sur le film) :Photos lorsque j'avais acheté ce drama :Je me suis également rendu à un endroit particulier de ce drama l'année passée (ça a un peu changé avec les années ....)