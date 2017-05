Le nouveau projet de Retro Studio (Metroid Prime, Donkey Kong Tropical Freeze...) aura comme compositeur Alexander Brandon à qui on doit les BO de Deus Ex, Unreal ou plus récemment Torment: Tides of Numeria.“Je travaille actuellement avec Retro Studios ici a Austin. J'aimerais en dire plus (excepté que ce projet est incroyablement excitant et que que la team est genial), mais je ne peux pas ”