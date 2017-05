Hé oui c'est un si ce n'est LE plus gros soucis du premier Splatoon,pour changer de maps.Ce sera toujours le cas pour Splatoon 2,entre chaque rotation."“We feel that part of the gameplay is actually selecting which weapons would be best for that combination of two maps. In Splatoon 2, the maps rotate every two hours, so it’ll be a much faster cycle than the previous game"Certes c'est toujours mieux que pour le premier opus, mais un système de votes à la Mario kart 8 Deluxe n'aurait pas été de refus.Ayant adoré le Global testfire, c'est pas ça qui me fera passer à côté du jeu, mais il faut bien reconnaître que c'est dommage.