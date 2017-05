Hello tout le monde!



Voila bien que le multi local soit déjà ultra sympa, l'envie de jouer en ligne est forte...logique.

Petit soucis: connexion wifi dégueulasse et très bonne connexion 4g (avec laquelle je fais les mises à jours etc merci free) mais qui affiche un code erreur au lancement du mode en ligne.



Ainsi donc voici une question qui je l’espère en aidera plus d'uns:



Avez des astuces pour jouer en ligne sur MK8 deluxe avec partage de connexion 4g+ free?

Des paramétrés en manuels à modifier?



Le signal wifi reste dégueulasse c'est vraiment dommage :/ sinon ultra content de la console et du jeux ^^



D'avance merci