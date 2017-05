Voilà, tout est dans le titre , j'avais réservé ma version collector a la Fnac , car je sais que sa part vite , mais après réflexion je trouve ça super cher (100euros) pour des bonus qui m’intéresse pas vraiment , deux amiibo et 3 pin's qui me laisse indifférant ( je préfère attendre les 2 amiibo de Bayo) ... encore la version collector de Fates valait la peine vu qu'on avait les 3 jeux sur la même cartouche , et un beau stellbook , mais la non... Du coup ,je vais surement annuler ma commande Fnac, pour prendre une version simple à 33 euros .Mais avant , si quelqu'un est intéressé dans l’Isère ( Grenoble et alentours ) je serais ravi de faire un heureux vu que cette version qui est vraiment introuvable maintenant. Bien sur ,ce n'est en aucuns cas pour me faire de l'argent , je le vends au prix acheté ...Merci