Voici une Rumeur autour de la PsVita :Le nom de la prochaine portable de Sony serait la PSE, et ça serait essentiellement une Ps4 portable. Ça serait la prochaine console rivale de la Nintendo Switch, et l'affichage serait de 720p. Les jeux serait affichés en 720p, et leur frame-rate oscillerait entre 30fps et 60fps, et iraient jusqu’en 900p en mode ancré. Le dock coûterait 59 dollars. Pour atteindre les 60fps en mode portable, il y aurait des sacrifices à faire, donc il utiliserait des données compressées. Enfin, son nom de code serait Transformacjja et les développeurs n'auraient pas besoin de faire un patch supplémentaire pour faire tourner un jeu Ps4 dessus. Réponse peut-être à l’E3 2017…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=235991305&postcount=654