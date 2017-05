Plus que 2 semaines avant le départ !!!Rappel :Bien sûr, je ne vais probablement pas tout acheter, voir même tout trouver .. et je vais également acheter d'autres produits ... mais bon voici quand même une petite liste :Tekken 7 va m'attendre sagement chez moi le 2 Juin, quelqu'un sera la pour le réceptionner (l'édition collector ps4)1)Samurai Warriors : Sanada Maru (戦国無双 ~真田丸~)2)Berserk3)The School: White Day (화이트데이 학교라는 이름의 미궁). Celui là, j'aimerai bien le ramener de Corée. Jeux d'horreur coréen mais je ne sais pas si il est sortie en boite ou uniquement démat là bas ... sinon j’achèterai la version "occident" avec sub fr dispo en Aout.4)Summer Lesson (version boîte donc) -> Au final, je vais prendre la version Asia (et non jap) en boîte pour les sous titres anglais (dispo depuis le 27 Avril). Je vais passer la commande vers le 15 Mai sur le net. Comme ça, je l'aurai à mon retour, ça sera comme si je l'ai ramené du japon mdr1)Dragon Ball Gals (à choisir par exemple parmi Bulma, Army, C18 (une seconde version en Juin), Lunch (il y a 2 versions), Videl)2)Berserk3)Nier Automata4)Resident Evil 75)One Piece Portrait of Pirates (à choisir parmi Nami version 03 qui sort cet été, donc probablement pas dispo lorsque je serai là bas, nami version 02 avec deux coloris dispo, Kalifa, Vivi, Robin).6) Mini Figurines Dragon Ball Fusions.7)La figuarts ZERO 21cm de Miyamoto Hikari (Summer Lesson). (Date de Sortie 31 Aout, donc déjà préco pour ma part 70€, dommage que la figurine n'est pas dispo avant).Article concernant cette figurine : blog_article406506.html 1)AAA WAY OF GLORY Album (groupe que j'ai été voir en concert l'année passée)2)(Daichi Miura) / NEW ALBUM「HIT」 CD + Blu Ray3)Brave Girls Rollin Mini Album1)DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL at 国立代々木2)HiGH & LOW THE LIVE DVD / Blu-ray3)『BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-』4)AAA / [AAA Special Live 2016 in Dome -FANTASTIC OVER ]Par exemple (pour ne citer qu'eux) :Tamagotchi 2017Dragon Ball Z Botsnew Characters VRCasque Phantom Pain Ps4Stickers Ps4Resident Evil 7BerserkNier AutomataPS : rien à voir avec mes achats -> Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar : 24 mai (je serai au Japon et en Corée du 22 Mai au 10 Juin).Je sais que certains titres ne sont pas top, je sais très bien que ce ne sont pas le ou les jeux de l'année mais bon, j'aimerai ramener quelques jeux wtf du japon et du Musô.J'ai un budget (achats, souvenirs, la bouffe, mes sorties, taxi, bus, métro pour le Japon et la Corée) de 1800€ pour 3 semaines (c'est ce que je possèderai en liquide une fois tout les hôtels payés), et je m'autorise à retirer 1700€ max (1200 pour le Japon et 500 pour la Corée).