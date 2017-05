Lorsque je reviendrai de vacance (ou peut être avant), je me propose de poster de temps en temps un article très bref pour vous suggérer un drama coréen ou japonais (j'en ai actuellement + de 80 à proposer), pas d'avis, ni de critique, ceux dont je proposerai seront top (si on aime le genre). Les articles seront très court, une affiche ou une photo pour illustrer le drama, un mv ou bande-annonce et voilà, ensuite les épisodes se trouvent facilement sur le net en indiquant le titre + vostfr. Je mettrai également un petit résumé du drama sans trop spoiler, très léger même si il ne faut surtout pas s'arrêter au synopsis .. surtout pour un drama, visionner une bande annonce c'est beaucoup mieux ! Il y aura de tout, des dramas connu, moins connu, récents, anciens, très anciens (de 1998 par exemple) mais excellent ...



Premier Exemple : Uncontrollably Fond (Coréen)







Joon Young et No Eul se sont rencontrés lorsqu’ils étaient au lycée, et se sont quittés sur des termes assez compliqués. Lorsqu’ils se retrouvent "adultes", Joon Young est un acteur populaire à qui il reste peu de temps à vivre, et No Eul vient de perdre son travail dont elle avait désespérément besoin ..... NO SPOIL



J'attends vos commentaires ...



PS : cela fait 3/4 ans que je regarde chaque soir des dramas coréen et japonais donc je commence à être expert ahah

Pour info, en général :

Drama Coréen : 1h par épisode / 20 épisodes en moyenne

Japonais : 45min / 10 épisodes



Même si quelques fois, il y a des exceptions !