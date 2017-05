Voici mon Premier Avis sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe :C’est simple, le jeu sur WiiU était excellent. Cette version Nintendo Switch l’est tout autant, tout en l’améliorant.Le jeu est graphiquement très propre, tout en étant fort d'une fluidité remarquable. Je précise que je joue uniquement en mode portable, et j’avoue que je n’ai pas essayé de voir le rendu en mode TV.Le plus intéressant ajout de cette version, est selon moi l’ajout des deux objets, qui faisait défaut. L’ajout des personnages issus de la Saga Splatoon est aussi une excellente idée.Enfin, le jeu possède aussi tous les DLC sortis à ce jour. Ce qui permet d’avoir de nombreux circuits et de nombreux personnages dès le début.Au niveau du mode online, je n’ai rien à redire. Aucun souci rencontré, malgré le fait que ma Nintendo Switch soit connecté en Wi-Fi.Cependant, je trouve les préparatifs, comme les votes avant chaque partie, sont un peu longs. C’est le seul point négatif je trouve, mais ce n’est vraiment pas handicapant.Bref, jusqu’alors, mon meilleur Opus de la Saga était Mario Kart Double Dash. Mario Kart 8 Deluxe vient tout simplement de le dépasser…Source : member15179.html