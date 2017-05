Jeux vidéo

Vous vous êtes toujours demandé ce que donnerait une fusion entre Pokémon et la politique française ? N’attendez plus, et foncez sur le site Polimon pour découvrir le jeu téléchargeable au résultat fort déroutant.



En effet, nos célèbres monstres de poche délaissent leurs bouilles toutes mignonnes contre celles des politiciens français. Ainsi, vous devrez choisir entre Bulbollande, Sarkopuce et Salapen, partir à l’aventure et récolter les 8 médailles des Conseillers d’arènes. Faites attention aux pièges tendus par la mystérieuse Team Anonymous tout en vous frayant un chemin à travers les membres de la Manif Pour Tous !



Suivez les instructions du site pour télécharger, installer et profiter de Pokémon version politique !