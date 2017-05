Voici mon Premier Avis sur le jeu Yakuza Zero :Tout d’abord, la chose que je trouve la plus réussie dans ce jeu est la modélisation des visages. Franchement, c’est une grande réussite. Le jeu est assez beau graphiquement, mais si des fois, je trouve qu’il se dégage une sensation étrange dans les rendus.Le personnage principal aussi à une classe forte, contrairement à certains Héros d’autres jeux dont je tairais le nom. L’ambiance générale, fan du Japon oblige, est aussi une réussite.J’aime aussi beaucoup les mini-jeux, comme le karaoké par exemple. Ca dénote un peu avec le reste du jeu, mais ça reste cohérant.L’histoire semble aussi intéressante, même si pour le moment, je ne comprends pas toutes les subtilités du scénario.Au niveau des points négatifs, je trouve les combats assez imprécis, même si ce n’est pas injouable non plus. Après, les combos sont assez variés pour rendre l’ensemble intéressant. Et la violence ressort assez bien.Et le plus important, le fait que le jeu ne soit pas sous-titré en français. Mine de rien, Atlus et Sega devraient se rendre compte pour les joueurs français que ça gâche quand même énormément l’immersion. Je perds un temps fou à traduire certaines phrases.Bref, c’est la première fois que je joue à un jeu de la Saga Yakuza et la surprise est plus qu’agréable. De quoi attendre avec encore plus d’impatience la sortie du jeu Yakuza Kiwami le 29 août prochain…Source : member15179.html