Voila tout ce que j'ai prévus , avez vous d'autre lieux, ou endroits pour dormir a me conseiller????Tout ça en 1 mois!TOKYOAkihabara :Yodobashi Camera, Club SEGA, Taito Station , Mandarake, Kotobukiya, SoftmapShinjuku :Tokyo Metropolitan Government Buildings, Parc Shinjuku GyoenSamurai Museum , Kagurazaka, Kabukicho, Temple Zenkuji, Takadanobaba Temple Senso-JiChatty Chatty(le meilleur burger)Harajuku :Takeshita Dori(Rue), Parc Yoyogi avec son temple a l’interieur, Omotesando, Cat street,Odaiba :Oedo Onsen Monogatari, Venus Fort, Driver city( la ou ya le gundam geant), Joypolis SEGARyogoku quartier des sumos avec les arènesHakone :Lac Ashi, Hakone –Jinja(temple au bord du lac)La Tokyo Skytree(plus grande que la tour eiffell), le Parc Ueno, Nakano BroadwayJigokudani - Le parc aux singeKYOTOLe Pavillon d’Or (Kinkakuji) Kiyomozu Dora , Fushimi Inuri , Heian Jingu, + les tuctuc etc..TAKAYAMATéléphérique Shin-hotaka, village de Hida Minzoku Mura(musée), quartier de Sanmachi SujiCascade de Hirayu Otaki.NAGOYAChâteau de Nagoya, sanctuaire de Atsuta-jingū, Aquarium de Nagoya, Nagoya TV TowerOasis 21NARANara Tōdai-ji, Parc de Nara, quartier de Naramachi, sanctuaire Kasuga TaishaMIYAJIMAItsukushima-jinja , L’aquarium de Miyajima, Parc Momijidani,Temple de Daisho-in

