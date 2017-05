-Développé chez les japonais de Score Studios, le titre fait suite à Piczle Lines, un jeu mobile sorti en 2010 sur iOS et Android. A l'époque nos confrères britanniques d'Eurogamer le qualifiaient de "puzzle-game parfait" quand le journal anglais The Guardian appuyait le côté addictif, précisant qu'il était difficile de le lâcher une fois lancé.



-Il suffit ici de relier des points numérotés entre eux, dans le but de créer des lignes qui forment au final un dessin.



- Piczle Lines DX fonctionne sur le principe de l'achat in-app, proposant quelques niveaux gratuitement et laissant l'opportunité au joueur de payer pour le contenu qu'il souhaite acquérir en sus. Un concept que l'on voit difficilement s'appliquer sur Switch, qui devrait pour sa part disposer d'une version complète payante, téléchargeable sur l'eShop.