Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :On sait que la console sera dévoilée de manière plus approfondie lors de l’E3 2017, et sortira en fin d’année. La date de sortie devrait également être dévoilée, mais certains se questionnent sur un possible retard. Phil Spencer les rassure, en déclarant que les choses avancent très bien, et qu’il n’y a donc aucun souci à avoir. Détails plus précis le dimanche 11 juin 2017…Source : http://wccftech.com/spencer-project-scorpio-launch-date/