Capcom nous dévoile une nouvelle scène d'action du prochain film Resident Evil. On peut dire que c'est super bien foutu et que Leon pète la classe !!







Le film sortira le 19 juin au Japon.



Au passage, je rappelle que le fantastique Resident Evil : Code Veronica sortira sur nos consoles de salon le 9 mai prochain. A savoir que ça sera dans sa version X (version PS2 pas porno...fin de la blague de merde), qui apporte plusieurs scènes d'action avec Wesker en guest Star.



On espère une version physique pour la collection car là, je ne vois pas trop l’intérêt quand même...



cte cover culte et cette musique culte