... c'est vrai ça, avec Foxstep qui râle au sujet des custom de Tekken 7 (et il a raison, c'st de la merde...) je suis surprit d'une chose... Ou sont les costume de Mangaka??



Depuis quoi, tekken 5, ils ont toujours été la en temps que bonus, entre Oh Great, Le designer des tales of (j'ai plus sont nom en tête) ou encore kishimoto, ont a depuis 4/5 jeux toujours eu ces bonus.



Hors pour Tekken 7 apparemment nada... C'est dommage car cela aurais été une belle option au item degeu, et certain de ces costumes était parmi les plus beau de la série.