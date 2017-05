Magical girl

...Cure Marine bien sur, la plus drôle et bourrine et mignonne des Precure







Qui ne voudrait pas de cette gamine hyperactive parmi les persos les plus populaire de la Licence Precure comme Présidente.

N'empeche c'est quand même fou que la candidate à la présidence en france ait Les même initiales que My little Pony, le DA pour gamines avec des Poney psychopate sous exta et la plus cute et bourrine des Precure (quoi que pour cette dernière, elle a aussi tendance a attaquer son adversaire sans lui laisser le temps de s'exprimer)



Ca me donne envie de voir un AMV regroupant des intervention de MPL avec la chance Smile Smile Smile de Pinkie Pie ou la chanson thème de Cure Marine(ou sa ziq de transfo)

Pour ceux ne l'ayant pas comprit, cet article n'est pas à visée politique, ni n'a été fait pour inciter les membres du forum a voter pour un candidat plutôt qu'un autre et je supprimerai tout comm commençant à parler politique.