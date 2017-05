On a pû avoir une session de 6 heures aujourd'hui mais j'ai pû y jouer que 3 heures... mais en 3 heures il s'est passé beaucoup de chosej'ai pris quelques screensLà c'est moi perdu en mer (1)J'ai pû voir mon pote impuissant se faire bouffer par un requinet notre bâteau couler quelle vision effroyable :-(Un petit peu floue mais j'ai réussis à me retenirJuste de l'eau.j'ai sauté d'une falaise et je me suis retrouvé sur le matPas très accueillant...Un type qui a essayé de nous infiltré... j'adore le screen car j'ai pas fais exprès de le prendrelà je trouve les effets de lumières tout simplement sublimeTellement envie de partir en vacances là bas...Cette Musculature dorsaleC'est la JungleFaut profiter de la viej'ai juste pris 1 verre promisça mouille !je suis perdu en mer (2)bon là je suis pris en sandwichAprès la guerre...là par contre je ne me suis pas retenu