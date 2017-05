Voici une « Information » autour de la Nintendo Switch :Gameblog a listé les deux jeux WiiU qui devraient selon eux ressortir sur Nintendo Switch. Voici leur classement :10. ZombiU09. Tokyo Mirage Sessions #FE08. Captain Toad : Treasure Tracker07. The Wionderful 10106. Super Mario Maker05. Yoshi’s Woolly World04. Donkey Kong Country : Tropical Freeze03. Xenoblade Chronicles X02. Super Mario 3D WorldFaux 01. Devil’s Third01. Bayonetta 2Reste à voir si Nintendo en sortira bien sur Nintendo Switch plus tard…Source : http://www.gameblog.fr/dossier_1067_ces-jeux-wii-u-qui-doivent-absolument-ressortir-sur-nintendo

posted the 05/06/2017 at 07:53 PM by link49