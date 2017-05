Enfin le retour de notre émission du Voxel. Avec son intro hollywoodienne, son test, ses sketchs rigomax et du gameplay en situation.



Comme on a réalisé deux jolis hors série sur la Réalité Virtuelle et que j’ai séparé mes chaînes Youtube, nous n’avions pas pu réaliser d’émission depuis juillet 2016, houuu !



Ceci est réparé, et on va enchaîner une émission par mois pour terminer cette saison 7 du Voxel en beauté.



Cette fois, on s’attaque cette fois à YOOKA-LAYLEE, qui tente le retour de la bonne vieille formule de Banjo-Kazooie. D’ailleurs se sont les devs du Rare de la bonne époque qui sont derrières. Découvrez donc s’ils ont toujours la niaque.



