Microsoft on un partenariat avec le Studio GOBO qui travaillerait sur UN F2P d'une licence Mondialement connue ainsi qu'un AAA à la 3ème personne orienté Action / Aventure.Ce pourrait t'il que se soit donc dans un premier temps Fable Legends puisqu'il était déjà très bien avancé et aurait coûté plus de 75 Millons de coûts de développement. Quand au Projet AAA ça pourrait très bien être un Nouveau Fable Canonique avec des Asets de Fable Legends. Je vois bien GOBO main dans la main avec une équipe de Rare sur un Fable quoi qu'il en soit seul l'avenir nous le diras, Mais je serai très content de revoir Fable Legends qui pour moi à vraiment été un bashing inutile.