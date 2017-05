Je me posais la question comme ça, lors d'une sortie d'une console, prenons le cas de la PS4 sortie en novembre 2013, combien de temps avant ça sortie la console est-elle fini? je veux dire que avant la sortie il faut faire des test pendant de longue heures histoire de voir la résistance, donc ma question es tout bête combien de temps avant la sortie de la console officiel est-elle déjà conçu?Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire

Like

Who likes this ?

posted the 05/06/2017 at 12:37 PM by shincloud