Salut à toutes et tous, voilà maintenant 1petit jour que je joue à Prey, j'en suis à environ 6 heures de jeu, de quoi permettre d'émettre un petit avis.

Tout d'abord je suis l'un des nombreux déçu de la démo " contrôle lourdingue, musique en combat atroce..", bref j'ai hésité à me le prendre d'autant plus que je suis particulièrement fan du jeu original.

Que dire, ce Prey cru 2017 n'à pour le moment rien à voir avec le jeu d'origine si ce n'est le nom, je comprends pas trop le choix d'avoir appelé le jeu comme ça, surtout que Prey auprès du grand publique... Fin bref, pour en revenir à cet opus, il est tout simplement excellent, vraiment une très très bonne surprise.

Ça m'étonne même de me voir penser ça du jeu tant la démo n'est pas représentative du jeu dans sa version finale, pour le coup ils feraient mieux de la supprimer!

Le problème de son n'est plu, le maniement plus réactif, les possibilités évidemment beaucoup plus nombreuses.

Le jeu prend enfin tout son sens, les zones sont suffisamment grandes, avec d'innombrables passages cachés, de pièces facultatives, il récompense grandement l'exploration.

En effet il y a plein de choses à découvrir, de quêtes secondaires, d'ordinateurs qui ne demandent qu'a être utilisés, de codes à débusquer..

Sachant que les méthodes pour les atteindre sont tout aussi nombreuses, respect une fois de plus à Arkane pour le level design!

Le son, bémol de la démo, se révèle de très bonne facture et contribut grandement à l'ambiance juste excellent qui se dégage de la station " lieu où se déroule le jeu".

Le jeu dans sa narration et sa construction est à mis chemin entre un Bioshock-Half life-Deus ex " en bien plus difficile, le jeu en difficulté hard se montre extrêmement punitif".

D'ailleurs pour en revenir brievement a Half life, l'utilisation du canon à glue me rappel énormément les moments excellents passés en compagnie du gravity gun, en somme, il sert véritablement au gameplay.

Pour la partie technique, le jeu ne fait pas parti des plus beaux jeux ps4 mais il n'est pas moche pour autant. L'univers est cohérent, plaisant à parcourir, tout ce tient très bien. Avant de terminer ce petit avis, je tiens juste à dire que Prey n'est pas un " bête" fps, il vaut vraiment le détour!