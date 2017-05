Depuis la découverte du prototype de Nintendo PlayStation, une Super Nintendo équipée d'un lecteur CD Sony, et le génial Ben Heck s'était mis en tête d'en trouver une. Il a réussi mais son lecteur CD était HS.Sa console démarrait parfaitement sur les cartouches, mais personne n'avait pu utiliser le lecteur CD. Après plus de 9 mois de travail, Ben Heck a déplacé certains câbles, créée des ponts, et il a réussi a faire fonctionner le lecteur. Pour preuve il fait tourner un CD audio, mais comme il n'existe aucun jeu officiellement disponible, il a réussi à graver deux homebrews conçu pour la console, à savoir Super Boss Gaiden et Magic Floor.Le lancement du premier entraîne une erreur, tandis que Magic Floor fonctionne avec quelques bugs graphiques mineurs. À la fin de la vidéo, Heck pense qu'il devrait prêter sa Nintendo PlayStation à un développeur d'émulateur, afin que les programmeurs puissent en apprendre davantage sur le fonctionnement du système. Cependant, il affichera bientôt la console à l'Expo Midwest Gaming, où cette console ovni sera retournée à son propriétaire initial, Terry Diebold.