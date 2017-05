❀ ✿ ❁ ✾ ✽ ❃ ❋D'aujourd'hui au 8 Mai, les Pokémon de type Plante seront plus fréquents dans le jeu.Et les Modules leurre dureront 6 heures au lieu des 30 minutes habituel.C'est toujours ça de prit ; en attendant une mise à jour significative qui se fait attendre, pour ceux ayant eu le courage de ne pas lâcher le jeu.A titre personnel, j'y joue pendant mes ballades et courses à pied, rarement avec des amis pour prendre des arènes ou pendant les events. J'attends de voir les prochaines grosses mises à jour promises.qu'il est facile de développer nombreuses idées à intégrer à celui-ci. Assez frustrant.

Who likes this ?

posted the 05/06/2017 at 10:58 AM by coldy