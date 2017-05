Voici une Information concernant le Studio Retro StudiosAlexander Brandon affirme travailler actuellement sur un projet, dans le Studio basé à Austin, au Texas. Il peut simplement dire que son travail est terriblement excitant et que l’équipe de développement fait un travail impressionnant. Il ne pourra cependant pas en dire plus. Pour l’anecdote, Alexander Brandon est un très grand fan de la Saga Metroid. Il se pourrait que le projet soit officialisé durant l’E3 2017, dans un mois environ…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1369753

